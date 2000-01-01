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Эли Авидар: Израиль не хочет узкого правительства | Фото:30.11 14:59   MIGnews.com

Эли Авидар: Израиль не хочет узкого правительства

Член парламента НДИ Эли Авидар заявил, что Израиль не ищет пути к узкому правительству.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 30 ноября, передает The Jerusalem Post.

"Мы хотим правительство единства и единства для правительства, потому что правительство без единства не просуществует долго и превратится в вымогательство харедимами", – сказал он.

По словам Авидара, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу "не приведет страну к очередным выборам, он не только не будет наказан, но и люди будут болеть за него".


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