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Партии Переца и Горовица могут слиться | Фото:30.11 11:25   MIGnews.com

Партии Переца и Горовица могут слиться

Лидер партии "Авода" Амир Перец и лидер "Демократического лагеря" Ницан Горовиц начали предварительные переговоры о слиянии на случай, если будут назначены третьи выборы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Официальные лица обеих партий заявили, что считают необходимым слияние из-за повышенной вероятности того, что одна или обе стороны не смогут пересечь избирательный барьер на возможных выборах. По мнению экспертов, Перец, похоже, неохотно идет на такой шаг.

В преддверии сентябрьских выборов глава "Авода" прекратил переговоры о слиянии с "Демократическим лагерем", вместо этого объединившись с "Гешер" в попытке привлечь избирателей.

В итоге альянс получил те же шесть мест, что и на апрельских выборах. "Мерец", в которую вошли бывший премьер-министр Эхуд Барак, бывший заместитель начальника генштаба армии Яир Голан и Став Шафир, переименовавшая себя в "Демократический лагерь", получила всего на одно место больше.


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