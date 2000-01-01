Партии Переца и Горовица могут слиться

Официальные лица обеих партий заявили, что считают необходимым слияние из-за повышенной вероятности того, что одна или обе стороны не смогут пересечь избирательный барьер на возможных выборах. По мнению экспертов, Перец, похоже, неохотно идет на такой шаг.
В преддверии сентябрьских выборов глава "Авода" прекратил переговоры о слиянии с "Демократическим лагерем", вместо этого объединившись с "Гешер" в попытке привлечь избирателей.
В итоге альянс получил те же шесть мест, что и на апрельских выборах. "Мерец", в которую вошли бывший премьер-министр Эхуд Барак, бывший заместитель начальника генштаба армии Яир Голан и Став Шафир, переименовавшая себя в "Демократический лагерь", получила всего на одно место больше.