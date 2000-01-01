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Габи Ашкенази готов сидеть в одной партии с Эхудом Бараком 30.06 08:13   MIGnews.com

Габи Ашкенази готов сидеть в одной партии с Эхудом Бараком

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази сообщил, что готов “сидеть в одной партии” со своим заклятым врагом, бывшим министром обороны, Эхудом Бараком. На такие жертвы Ашкенази готов пойти ради свержения Нетаниягу.

Ашкенази сделал это заявление в интервью Рине Малиах на 12-м канале.

Ашкенази сказал: "Возвращение Барака в политику не удивляет. Он долго “разогревался”. Мы приветствуем любого, кто может принести пользу стране. Он объявил, что у нас - общая цель, между нами нет соперничества - я не вижу, чтобы он что-то заработал за наш счет".

Ашкенази продолжил: “Я так понимаю, что он стремится к союзу с Мерец и Аводой. С нашей точки зрения, союз - неплохая вещь, мы никому не отказываем, но мы пока не получили никакого предложения. Мы  - не левые, мы центр, мы не считаем себя левыми. Если Эхуд сможет объединить левых, то политическая карта страны станет гораздо яснее. Будет четко выраженный левый блок, будет большой, сильный центристский блок - Кахоль Лаван, и правый блок. Это - хорошо”.

Ашкенази утверждает, что глубокая ненависть, разделявшая двух генералов после “дела Харпаза” “осталась в прошлом”: “Мы иногда случайно встречаемся, жмем друг другу руки. Я слушал выступление Барака. Он сказал: Мои братья по оружию, Габи Буги. У нас такие слова обязывают. Я не вижу никакой проблемы с Бараком. В общем, все это осталось позади. Я оставил это в прошлом, я не намерен, с этим оставаться всю жизнь. Если Эхуд Барак поможет сменить правительство - замечательно. У меня нет никаких проблем сидеть с Бараком и говорить с ним”.

Ашкенази также сообщил, что у него нет никаких проблем и с Ликудом: “Правительство национального единства во главе с Ганцем - определенно, мы к этому готовы. Мы не пойдем с Биби, но Ликуд - наш естественный партнер”.

артия Ликуд прокомментировала интервью генерал-майора в отставке и члена “квартета лидеров” партии Кахоль Лаван Габи Ашкенази 12-му каналу израильского ТВ.

Ликуд заявил: "Мы заранее отказываемся слушать проповеди Габи Ашкенази, который, будучи начальником Генштаба, готовил путч, мошенническим образом получил миллионы шекелей от инвесторов компании Шемен, и оставил в Генштабе ЦАХАЛа вонючий труп, именуемый “дело Харпаза”. Слушать проповеди Габи Ашкенази - это все равно, что учиться информационной безопасности у Бени Ганца".


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