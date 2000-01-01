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Ликуд: избиратели Кулану могут голосовать за Кахоль-Лаван 30.06 09:45   MIGnews.com

Ликуд: избиратели Кулану пойдут голосовать за Кахоль-Лаван

Партия "Ликуд" считает, что левоцентристская партия "Кахоль-Лаван" может переманить избирателей партии "Кулану", если они обратятся к правым. Это является результатом решения Эхуда Барака о создании партии и возможных союзов с левыми.

Между тем, ожидается, что "Ликуд" откажется от лозунга "Ганц. Он ушел. Он слаб", которую она использовала на апрельских выборах. Это должно произойти из-за потери актуальности . Вместо этого, партия выберет новый лозунг, основанный на новом видении политической карты.

Ранее на этой неделе "Ликуд" предложил лидеру "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу соглашение о ротации на роль премьер-министра в обмен на поддержку партии в отмене сентябрьских выборов.

Обе стороны опровергли сообщение, но в более позднем докладе утверждалось, что Ганц согласился при условии, что он будет работать на этом посту в течение первой части ротации.


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