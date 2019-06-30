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Партия `Новые правые` начинает предвыборную кампанию 30.06 20:21   MIGnews.com

Партия "Новые правые" начинает предвыборную кампанию

Партия "Новые правые" начинает свою предвыборную кампанию в преддверии сентябрьских выборов. Пресс-служба опубликовала серию достижений лидера Нафтали Беннетта в качестве министра образования и председателя партии "Еврейский дом".

"Что мы уже сделали?" - риторически гласит слоган , и ответ: "Мы сократили размеры классов с 40 до 32"; "Мы остановили освобождение большего числа террористов".

"Новые правые" не смогли пройти избирательный барьер, чтобы войти в 21-й Кнессет на выборах 9 апреля. Была сформирована новая партия, и Беннетт надеется на политическое возвращение на выборах 17 сентября, пишет Timesofisrael.

Примечательно, что в слоганах отсутствуют упоминания о сопредседателе Беннетта, экс-министре юстиции Аелет Шакед, которая еще не подтвердила, будет ли она снова баллотироваться с "Новыми правыми" или будет занимать руководящую должность в другом списке избирателей.



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