Партия "Новые правые" начинает предвыборную кампанию
Партия "Новые правые" начинает свою предвыборную кампанию в преддверии сентябрьских выборов. Пресс-служба опубликовала серию достижений лидера Нафтали Беннетта в качестве министра образования и председателя партии "Еврейский дом".
"Что мы уже сделали?" - риторически гласит слоган , и ответ: "Мы сократили размеры классов с 40 до 32"; "Мы остановили освобождение большего числа террористов".
"Новые правые" не смогли пройти избирательный барьер, чтобы войти в 21-й Кнессет на выборах 9 апреля. Была сформирована новая партия, и Беннетт надеется на политическое возвращение на выборах 17 сентября, пишет Timesofisrael.
Примечательно, что в слоганах отсутствуют упоминания о сопредседателе Беннетта, экс-министре юстиции Аелет Шакед, которая еще не подтвердила, будет ли она снова баллотироваться с "Новыми правыми" или будет занимать руководящую должность в другом списке избирателей.