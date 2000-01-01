30.06 13:11 MIGnews.com

Либерман: пусть не рассказывают сказки, харедим дали 450 млн

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Лидер партии Наш Дом-Израиль опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскрывает секреты “правительства галахи”.Либерман пишет: “Пусть не рассказывают сказки: после того, как в бюджетах всех министерств провели масштабное сокращение на 1,2 миллиарда шекелей, Нетаниягу счел необходимым выделить 2 миллиона шекелей в качестве бонуса на систему образования харедим. Общая сумма денежных трансферов правительства галахи, во главе которого он стоит в пользу харедим составляет 450 миллионов шекелей. В то время как 120 миллионов шекелей переводят министерству по делам религий, 100 миллионов шекелей срезают с зарплат полицейским, пожарным и тюремщикам. Только правительство национального единства, состоящее из НДИ, Ликуда и Кахоль Лаван может изменить приоритеты Государства Израиль, и спасти страну от правительства галахи”.