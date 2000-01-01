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30.05 08:39   MIGnews.com

"Это будут совершенно другие выборы"

Директор центральной избирательной комиссии Израиля адвокат Орли Адас дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Адвокат Адас сообщила: “С профессиональной точки зрения, это будет совершенно другая предвыборная кампания. Ситуация - непростая, но центральная избирательная комиссия на протяжении многих лет демонстрировала,  что она знает свое дело, как проводить выборы в любую дату которую ей укажут”.

Адас сказала: “В последнюю предвыборную кампанию перед нами также стояло много вызовов, и думаю, что много вызовов нас ожидает и в следующую кампанию. Эта кампания, с профессиональной точки зрения, совершенно отличается от того, что мы всегда делали. Обычно мы заняты только одним - правильным проведением выборов. На этот раз нам придется организовать выполнение трех параллельных задач: проведение выборов, закрытие предыдущей кампании - мы еще не закончили расчеты с поставщиками, и имплементация уроков по совершенствованию системы выборов”.


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