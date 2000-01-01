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На пути к 17 сентября: предвыборное расписание Израиля 30.05 07:11   MIGnews.com

На пути к 17 сентября: предвыборное расписание Израиля

12-й канал израильского ТВ сообщает, что стремительное решение Кнессета о самороспуске порождает ряд технических трудностей, некоторые их которых могут оказаться критически важными.

Прежде всего, необходимо создать новую центральную избирательную комиссию и заменить ее председателя. По закону, это должно быть сделано уже в начале июня. Все фракции Кнессета должны договориться о составе комиссии и о том, кто заменит ее нынешнего главу - судью в отставке Ханана Мельцера.

Следующая важная дата - 51 день до выборов. МВД начнет готовить регистр избирателей, и все граждане обязаны до этой даты - 28 июля уточнить данные о себе, включая место жительства.

1 августа должны быть поданы списки кандидатов. Подача списков заканчивается за 47 дней до выборов.

На то, чтобы закрыть списки кандидатов отводится два месяца. начиная с сегодняшнего дня. 7 августа истекает срок подачи петиций о дисквалификации кандидатов. Окончательное решение по дисквалификации центральная избирательная комиссия должна вынести за 23 дня до выборов.

27 августа МВД разошлет приглашения избирателям. За две недели до даты выборов начнет пропагандистская кампания на телевидении и в СМИ.


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