30.05 06:41 MIGnews.com

Выборы в 22-й Кнессет назначены на 17 сентября

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Израильские СМИ сообщают о том, что дата выборов в 22-й Кнессет окончательно назначена на 17 сентября.В ночь на 30 мая Кнессет, впервые в истории Израиля не сумел сформировать коалицию и принял решение о роспуске - всего через 50 дней после прошедших выборов.Оппозиция выступила против роспуска Кнессета. Во время голосования депутаты от Кахоль Лаван кричали: “Позор! Позор!”За роспуск Кнессета, тем не менее, проголосовали 74 депутата, в том числе, 10 депутатов арабских партий. 45 депутатов проголосовали против.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обрушился с жесткой критикой на лидера НДИ Авигдора Либермана: “Несколько недель назад народ Израиля решил, что я буду премьер-министром и Ликуд возглавит правое правительство. Народ выбрал меня в качестве главы Государства Израиль. Люди, получившие мандаты правых делали то, что они должны были делать, и только одна партия делала что-то прямо противоположное: Авигдор Либерман ввел в заблуждение избирателей, у него с первого момента не было никаких намерений делать то, что он обещал, он выдвигал требование за требованием”.Нетаниягу пожаловался: “Все наши шаги, все наши решения напрочь отвергались - включая те, что были выдвинуты сегодня вечером. Он не хотел достигнуть соглашения, он хотел краха правительства, он делает это в надежде получить еще несколько голосов. Он затянул всю страну в еще шесть месяцев выборов, и он делает это уже второй раз. В это просто нельзя поверить. Либерман принадлежит к левому лагерю”.