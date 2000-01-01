30.05 20:44 MIGnews.com

Дери рассказал о предложении, от которого отказался Либерман

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Лидер ШАС Арье Дери рассказала в эфире 12-го канала о том предложении, которое в последние минуты перед истечением срока формирования правительства было сделано Авигдору Либерману - и от которого тот отказался.Дери поведал: “Я, по моей собственной инициативе, без консультаций с моими друзьями из Яадут А-Тора, вчера в 23:10 проинформировал премьер-министра о моем предложении, которым он был шокирован. Я сказал, что ШАС не будет претендовать на места в правительстве, в обмен на то, что Либерман подписал коалиционное соглашение”.Дери уверяет, что Либерману было обещано министерство обороны и другие министерства и дан срок в 60 дней на урегулирование проблемы закона о призыве. Дери говорит: “Ну что могло бы с ним случится через 60 дней? В конце концов, это мы были бы вне правительства, но он-то - внутри! Может быть, за эти два месяца мы смогли бы найти решение”.Дери печально завершил свой рассказ: “К несчастью, в 23:30 мы получили негативный ответ”.Дери говорит: “Даже если бы мы дали ему все, что он просил, он бы сказал , что этого недостаточно. Мы десять раз достигали компромисса по закону о призыве, но каждый раз неожиданно возникали новые препятствия”.Дери рассказал и о своей горькой личной обиде на Либермана: “Это очень меня ранит. Я и Либерман были друзьями. Двери Адморим были открыты для него. Он всегда был почетным гостем у ультраортодоксальной публики. Мы никогда и не знали, что он такой идеологический оппонент. Для меня история с Либерманом закончена”.На вопрос о том, кто теперь для него хуже - Либерман или Лапид Дери ответил: “Я не знаю, кто хуже - тот, кто это делает из-за цинизма или тот, кто делает это из-за идеологии”.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также безжалостно атаковал лидера НДИ Авигдора Либермана.Нетаниягу заявил: “Он отказался сдержать обещание избирателям, и снова привел к краху правого правительства. Либерман - национальный разрушитель, серийный разрушитель правых правительств”.Нетаниягу добавил: “Он получил все, что хотел. Пенсии, хостели, бюджеты, комитеты, посты и больше. Он также получил закон о призыве. Это - третий раз, когда он стал причиной краха правого правительства”.