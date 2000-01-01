30.05 20:18 MIGnews.com

Опрос: Ликуд - 35 мандатов, НДИ - 8

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В Израиле опубликован первый, после объявления новых выборов опрос общественного мнения.Согласно результатам опроса, проведенного корпорацией КАН, правый лагерь получит 68 мандатов.Ликуд может рассчитывать на 35 мандатов, Кахоль Лаван - на 34.Партия Наш Дом - Израиль получит 8 мантов, Яадут А-Тора - также восемь.Партия ШАС получит 7 мандатов, Хадаш - ТААД - 6, Авода и Мерец - по пять мандатов. Три партии получают по четыре мандата: Союз правых партий, Ха Ямин Ха Хадаш и Балад- РААМ.Партии Гешер и Зеут не преодолеют избирательного барьера.