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Опрос: Ликуд - 35 мандатов, НДИ - 8 30.05 20:18   MIGnews.com

Опрос: Ликуд - 35 мандатов, НДИ - 8

В Израиле опубликован первый, после объявления новых выборов опрос общественного мнения.

Согласно результатам опроса, проведенного корпорацией КАН, правый лагерь получит 68 мандатов.

Ликуд может рассчитывать на 35 мандатов, Кахоль Лаван -  на 34.

Партия Наш Дом - Израиль получит 8 мантов, Яадут А-Тора - также восемь.

Партия ШАС получит 7 мандатов, Хадаш - ТААД - 6, Авода и Мерец - по пять мандатов. Три партии получают по четыре мандата: Союз правых партий, Ха Ямин Ха Хадаш и Балад- РААМ.

Партии Гешер и Зеут не преодолеют избирательного барьера.


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