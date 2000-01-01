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30.05 14:47   MIGnews.com

Либерман: В повторных выборах виноват Ликуд

Сообщение для прессы

К сожалению, Государство Израиль идет на новые выборы. Происходит это вследствие отказа «Ликуда» вкупе с ультраортодоксальными партиями принять требование НДИ, и утвердить во втором и третьем чтениях Закон о призыве в его в оригинальном варианте. Именно так, как он был принят в первом чтении, когда депутаты-ультраотродоксы не участвовали в голосовании. Вместо этого начали генерироваться различные предложения, единственной целью которых было протянуть время и выхолостить Закон, полностью лишив его смысла. Это тотальная капитуляция перед ультраортодоксами. Мы видим себя естественными партнерами в правом правительстве, но никак не в правительстве Галахи. Следует отметить, что в отношении остальных наших требований наблюдалось некоторое продвижение в ходе переговоров, но никаких окончательных договоренностей ни по одному из вопросов мы так и не достигли. Кроме того, насколько мне известно, «Ликуд» не смог подписать коалиционное соглашение ни с одной фракцией. Поэтому, если кто-то несет ответственность за то, что Государство Израиль идет на повторные выборы – то это исключительно партия «Ликуд».


Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ


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