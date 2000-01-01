30.05 13:34 MIGnews.com

Тамар Зандберг: расследовать обвинения Яира Нетаниягу

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Лидер Мерец Тамар Зандберг обратилась к юридическому советнику правительства с требованием расследовать твит Яира Нетаниягу, опубликованный ночью 30 мая. Нетаниягу-младший утверждает, что требованием Авигдора Либермана на коалиционных переговорах 2009 года было назначение Йехуды Вайнштейна на пост юридического советника.Зандберг напоминает, что подобные попытки предпринимались в прошлом, в частности, в рамках так называемого дела “Бар-Он - Хеврон”. В 1997 году глава правительства и Арье Дери договорились о том, что ШАС поддержит эвакуацию ЦАХАЛа из Хеврона, в обмен на назначение Рони Бар-Она юридическим советником правительства. В обмен Бар-Он должен был поддержать сделку с правосудием на первом процессе Дери.