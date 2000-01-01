30.05 12:52 MIGnews.com

"Либерман спас Ликуд и харедим от самих себя"

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Израильский журналист Шмуэль Рознер опубликовал в газете Маарив собтвенный взгляд на нынешнюю политическую драму в Израиле.Рознер пишет:Независимо от того, чем закончится конфликт между харедим и Либерманом, Наш Дом - Израиль очертил границу: вы зарвались, успокойтесь.Впервые в истории Ликуд платит политическую цену, тяжелую политическую цену за свой альянс с ультра-ортодоксами. Пришло время. На протяжении многих лет Ликуд и ультраортодоксы шли рука об руку. Это всегда было выгодно Ликуду, и, как правило, было выгодно ультраортодоксальным партиям.Но большинство избирателей правых - не большие поклонники ультраортодоксов и их дерзаний. Большинству из них вовсе не нравится система не-призыва, в которой розовощекие молодые люди нагревают задом скамейки йешивот, в то время как их сверстники мокнут под дождем, охраняя северную границу. Есть достаточно много ликудников, чьи дети служат в спецназе, на горе Хермон, на территориях. Есть достаточно много членов правой коалиции чьи сыновья (и дочери, между прочим) идут по пути раввина Рафи Переца , и не принимают модель Яакова Лицмана. Избиратели правых, как и другие избиратели, уважают солдат, а не студентов йешивот. До сих пор никто не задавался вопросом о том, насколько велика политическая мудрость этого союза с харедим. Правые руководствовались простым соображением : лучше харедим, чем левые. Они так боялись левых, что предпочитали им ортодоксов.Но левые умерли и похоронены. Остались ощипанные пугала, предмет всеобщих насмешек. Избиратели это понимают, даже когда аплодируют каждому новому удару премьера по голове пугала. Риклин знает, что левые - это не те, с кем ведется бой за бразды правления. Бисмут знает, что борьба с левыми - слоган, а не политическая реальность. Яалон - не левый, Лапид - не левый, Габай - не левый. Все это знают, но бояться признать. Все это знают, но только Авигдор Либерман понимает, что что новые реальности создают новые возможности. И это должны понять все мы. Если арабы не играют роли в политической жизни страны, если левые не релевантны, то следующий сектор битвы - ультра-ортодоксы.Либерман осознал, что политическая арена ставит новый вопрос: кто более опасен - левые или ультра-ортодоксы? Когда, очень давно, ответ был ясен. Левые могли принести еще один Осло, еще одну интифаду, эвакуировать еще больше поселений, они были готовы сдаться Ирану и уважать Обаму. Сегодня совершенно ясно, что Осло не будет, эвакуаций не будет, капитуляции не будет и не будет Обамы. Сегодня ясно, что левые способны на слабое подобие протестов, на едкую статью, на провокацию в День Памяти. Левые - вчерашние враги. Что будут делать харедим - войдут в коалицию с Тамар Зандберг? Закроют сделку с Лапидом?Нетаниягу - не менее ловкий политик чем Либерман, но в этот раз он не смог расшифровать реальность, может быть потому, что он был слишком занят своими личными делами. В обычных обстоятельствах он бы вызвал глав ультраортодоксальных партий и просто сказал - закон о призыве или я иду к Ганцу. Они бы сложились как оригами. Закон о призыве хорош для них - слишком хорош. Но и харедим не смогли расшифровать реальности и не заметили, что пугала левых, которое так долго прикрывало их больше нет. Он спас их от самих себя. Либерман спас Ликуд от самого себя. Он, человек правого лагеря, просигнализировал им, что более невозможно капитулировать перед ультраортодоксами, что это обходится слишком дорого. Он спас ультраортодоксов от самих себя, и показал им, что они зарвались. Они должны вежливо поблагодарить его за этот умный маневр, и рассчитать свой новый маршрут.