30.05 11:03 MIGnews.com

"Главное требование Либермана: назначить Вайнштейна"

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Кампания Яира Нетаниягу против лидера НДИ Авигдора Либермана, начатая ночью 30 мая в твиттере уже породила серию скандалов, главным из которых стала информация, опубликованная в фиде твита издателя Гаарец Амоса Шокена.Нетаниягу-младший, отвечая на задумчивый твит Шокена о “мягкости” проявленной юридическим советником правительства Йехудой Вайнштейном в отношении Либермана во время расследования “дела НДИ” написал: “Я открою тебе секрет. Это [назначение Вайнштейна на пост юридического советника правительства] было его главным требованием во время коалиционных переговоров 2009 года. У него не было выбора. Интересно, писатель, что ты знаешь об этой истории и обо всех свидетелях, которые “исчезли”.Сам Вайнштейн немедленно ответил Яиру: “Я не был знаком с Либерманом до того, как я пришел в правительство в качестве советника, я с ним не говорил и не общался, его дело закрыто по профессиональным мотивам, на основании которых я бы закрыл это дело и сегодня. Глава правительства, конечно же , не говорил со мной об этом деле, и ему наверняка даже не пришло бы в голову говорить об этом деле”.Семья Нетаниягу также поспешила опубликовать следующее сообщение: “В 2009 году Яир ходил в школу и вообще никак не участвовал в политике, и его ответ Амосу Шокену основывается на том, что было публично сказано в 2015 году после публикации книги адвоката Авия Алей “Дело Либермана”.Партия Наш Дом -Израиль также прокомментировала выпад Яира Нетаниягу и заявила: “С 1999 года в ходе коалиционных переговоров мы ни разу не выдвигали требования о назначении юридического советника правительства. Мы настоятельно рекомендуем откомандировать в штаб-квартиру Ликуда известного психиатра с богатым опытом”.