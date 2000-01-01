30.05 00:25 MIGnews.com

Невероятно, но факт! Израиль идет на выборы!

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После провала коалиционных переговоров у Беньямина Нетаниягу не осталось иного шанса, как подать законопроект о роспуске Кнессета 21-го созыва.В 00.00 по израильскому времени Кнессет большинством голосов в 74 человека проголосовали во втором и третьем чтении за роспуск Кнесссета.Выборы состоятся 17-го сентября.После окончания голосования начались взаимные обвинения. Нетянигу обвинил Либермана в том, что он изначально не хотел правое правительство и принадлежит к левому лагерю. В то же время Бени Ганц возлодил вину за досрочные выборы на Нетаниягу, посчитав, что если бы Нетаниягу вернул мандат президенту, то он, Бени Ганц смог бы создать правительство.Однако факт остается фактом, произошло невиданное для Израиля событие. Впервые после выборов избранный премьер не смог создать коалицию.