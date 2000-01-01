30.01 15:38 MIGnews.com

Яир Нетаниягу: не голосуйте за "Оцма ле-Исраэль"

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Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в четверг, 30 января, опубликовал в Твиттере призыв к сторонникам "Оцма ле-Исраэль" не голосовать за партию на предстоящих выборах."В Facebook, Instagram и Twitter у меня вместе более 150 000 подписчиков. На предыдущих выборах партию "Оцма ле-Исраэль" поддержали 80 000 избирателей. Я полагаю, что многие из них следят за мной", - начал Яир Нетаниягу."Важно дать им понять, что "Оцма ле-Исраэль" не сможет преодолеть избирательный барьер", - отметил сын премьер-министра: "Для этого голоса должны удвоиться по сравнению с предыдущими выборами.""Голосование за них в избирательном бюллетене идет в мусорное ведро, а затем распределяется поровну между Мерец, Ганцем и Объединенным арабским списком - это не является протестным голосованием за правых."Нетаниягу добавил: "Вот что происходит с голосами, которые не превышают барьер, они распределяются поровну между всеми партиями."