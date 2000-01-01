29.11 16:39 MIGnews.com
Шакед нашла справедливым предложение Нетаниягу
В пятницу, 29 ноября, бывший министр юстиции Аелет Шакед заявила, что новое предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу для "Кахоль Лаван" о создании правительства является "очень справедливым".
В частности, переговорщики от "Ликуд" предложили, чтобы Нетаниягу первым занимал пост премьер-министра в течение полугода, после чего эта должность перейдет к лидеру "Кахоль Лаван".
"Предложение премьер-министра Нетаниягу было очень справедливым. Я надеюсь, что в "Кахоль Лаван" продемонстрируют ответственность и создадут правительство", – сказала Шакед.
Она отметила, что не исключает компромисса между главой НДИ Авигдором Либерманом и харедим.
"Разрыв между требованиями НДИ и с тем, с чем могут согласиться ультраортодоксы, возможно преодолеть. Это все вопрос воли", – добавила Шакед.
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