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Шакед нашла справедливым предложение Нетаниягу | Фото:29.11 16:39   MIGnews.com

Шакед нашла справедливым предложение Нетаниягу

В пятницу, 29 ноября, бывший министр юстиции Аелет Шакед заявила, что новое предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу для "Кахоль Лаван" о создании правительства является "очень справедливым".

В частности, переговорщики от "Ликуд" предложили, чтобы Нетаниягу первым занимал пост премьер-министра в течение полугода, после чего эта должность перейдет к лидеру "Кахоль Лаван".

"Предложение премьер-министра Нетаниягу было очень справедливым. Я надеюсь, что в "Кахоль Лаван" продемонстрируют ответственность и создадут правительство", – сказала Шакед.

Она отметила, что не исключает компромисса между главой НДИ Авигдором Либерманом и харедим.

"Разрыв между требованиями НДИ и с тем, с чем могут согласиться ультраортодоксы, возможно преодолеть. Это все вопрос воли", – добавила Шакед.


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