Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц прокомментировал предстоящие переговоры со спикером Кнессета Юли Эдельштейном и представителями "Ликуд".
Соответствующий пост он написал перед шабатом на своей странице в Facebook, уточнив, что через 13 дней, если не будет достигнут прогресс между двумя крупнейшими партиями Израиля, страна пойдет на очередные выборы.
"Нетаниягу до сих пор отказывается признать результаты выборов и осознать юридическую ситуацию, в которой находится. Нетаниягу стал обузой для членов "Ликуда", которые и между собой, и во время моих с ними разговоров понимают, что самое правильное – это позволить создать правительство национального единства без Нетаниягу. Если Нетаниягу оправдают в суде, он сможет вернуться на пост премьер-министра на два года", – заявил Ганц.
По словам лидера "Кахоль Лаван", он хочет, чтобы в Израиле было правительство, глава которого мог заниматься проблемами граждан.
"Израилю нужен лидер, который будет объединять общество, уважать правоохранительную систему, а не допускать нападки на нее. Стране нужен лидер, относящийся к своим оппонентам в политике именно как к оппонентам, а не как к врагам. Лидер, который понимает, что несмотря на все разногласия, в конце концов мы единый народ", – резюмировал Ганц.