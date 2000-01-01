Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ганц: Нетаниягу стал для `Ликуда` обузой | Фото:29.11 15:35   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу стал для "Ликуда" обузой

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц прокомментировал предстоящие переговоры со спикером Кнессета Юли Эдельштейном и представителями "Ликуд".

Соответствующий пост он написал перед шабатом на своей странице в Facebook, уточнив, что через 13 дней, если не будет достигнут прогресс между двумя крупнейшими партиями Израиля, страна пойдет на очередные выборы.

"Нетаниягу до сих пор отказывается признать результаты выборов и осознать юридическую ситуацию, в которой находится. Нетаниягу стал обузой для членов "Ликуда", которые и между собой, и во время моих с ними разговоров понимают, что самое правильное – это позволить создать правительство национального единства без Нетаниягу. Если Нетаниягу оправдают в суде, он сможет вернуться на пост премьер-министра на два года", – заявил Ганц.

По словам лидера "Кахоль Лаван", он хочет, чтобы в Израиле было правительство, глава которого мог заниматься проблемами граждан.

"Израилю нужен лидер, который будет объединять общество, уважать правоохранительную систему, а не допускать нападки на нее. Стране нужен лидер, относящийся к своим оппонентам в политике именно как к оппонентам, а не как к врагам. Лидер, который понимает, что несмотря на все разногласия, в конце концов мы единый народ", – резюмировал Ганц.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:11
Медики предупредили о вреде постельного белья
15:48
ЦАХАЛ: ливанский БПЛА проник на территорию Израиля
15:10
Столтенберг: ЕС не защитит Европу без Альянса
14:28
Хуситы сбили вертолет Саудовской Аравии: пилоты погибли
14:19
Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС не позднее 31 января
13:54
Опрос: правый блок теряет позиции
13:08
Сожженный автомобиль и лозунги: вандалы на Западном берегу
12:53
Макрона обвинили в спонсировании терроризма
12:34
СМИ: Израиль возобновил переговоры с ХАМАСом
12:15
Во Франции хотят запретить Black Friday
12:01
Ирак: число убитых в протестах возросло до 408
11:44
В Германии приравняют "Хизбаллу" к ISIS
11:38
Мужчина совершил ограбление, угрожая жертве бомбой
11:10
Израиль "исправил ошибку" и осудил злодеяния в Мьянме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus