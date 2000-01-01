29.11 13:54 MIGnews.com

Опрос: правый блок теряет позиции

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Согласно новым опросам, израильтяне резко расходятся во мнениях относительно того, сможет ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу остаться в должности после предъявления обвинений в коррупции.Почти половина респондентов (48%) считают, что Нетаниягу не может продолжать исполнять обязанности премьер-министра, пока ему предъявлено обвинение. 46% думают наоборот, согласно новому опросу, опубликованному в пятницу в Ma’ariv.Среди избирателей "Ликуда" 82% заявили, что поддерживают Нетаниягу в вопросе сохранения поста, по сравнению с 6% сторонников "Кахоль Лаван". Опрос также показал, что если бы сегодня были проведены новые выборы, партия Бенни Ганца обогнала бы "Ликуд" на два места, 35–33, если Нетаниягу сохранит контроль.В этом сценарии левый арабский блок получит одно место, увеличившись с 57 мест, завоеванных в сентябре, до 58 мест, а правый религиозный блок снизится с 55 мест до 54.Партия Авидгора Либермана "НДИ", которая призывает к созданию правительства национального единства, сохранит свои восемь мест. Демократический союз и "Авода" получат по пять мест, а Объединенный арабский список - 13.ШАС опустится до восьми мест по сравнению с нынешними девятью, в то время как Яадут а-Тора сохранит семь сет. Партия Ха Ямин ха Хадаш, которая недавно объявила, что будет работать независимо, получит шесть мест, в то время как Еврейский Дом не сможет преодолеть избирательный барьер в 3,25%.Однако, если Нетаниягу проиграет запланированную в следующем месяце гонку за лидерство Гидеону Саару, "Ликуд" выиграет всего 31 место, а "Кахоль Лаван" останутся на уровне 35.Тем не менее, правый блок в целом выиграл бы от лидерства Саара, Еврейский Дом преодолеет избирательный порог с четырьмя местами. Ха Ямин ха Хадаш получит шесть мест в этом сценарии. Правый блок в целом выиграл бы 56 мест, если Гидеон Саар возглавит партию, по сравнению с 57 местами для левого - арабского блока и всего семью у "НДИ".