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Опрос: правый блок теряет позиции | Фото:29.11 13:54   MIGnews.com

Опрос: правый блок теряет позиции

Согласно новым опросам, израильтяне резко расходятся во мнениях относительно того, сможет ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу остаться в должности после предъявления обвинений в коррупции.

Почти половина респондентов (48%) считают, что Нетаниягу не может продолжать исполнять обязанности премьер-министра, пока ему предъявлено обвинение. 46% думают наоборот, согласно новому опросу, опубликованному в пятницу в Ma’ariv.

Среди избирателей "Ликуда" 82% заявили, что поддерживают Нетаниягу в вопросе сохранения поста, по сравнению с 6% сторонников "Кахоль Лаван". Опрос также показал, что если бы сегодня были проведены новые выборы, партия Бенни Ганца обогнала бы "Ликуд" на два места, 35–33, если Нетаниягу сохранит контроль.

В этом сценарии левый арабский блок получит одно место, увеличившись с 57 мест, завоеванных в сентябре, до 58 мест, а правый религиозный блок снизится с 55 мест до 54.

Партия Авидгора Либермана "НДИ", которая призывает к созданию правительства национального единства, сохранит свои восемь мест. Демократический союз и "Авода" получат по пять мест, а Объединенный арабский список - 13.

ШАС опустится до восьми мест по сравнению с нынешними девятью, в то время как Яадут а-Тора сохранит семь сет. Партия Ха Ямин ха Хадаш, которая недавно объявила, что будет работать независимо, получит шесть мест, в то время как Еврейский Дом не сможет преодолеть избирательный барьер в 3,25%.

Однако, если Нетаниягу проиграет запланированную в следующем месяце гонку за лидерство Гидеону Саару, "Ликуд" выиграет всего 31 место, а "Кахоль Лаван" останутся на уровне 35.

Тем не менее, правый блок в целом выиграл бы от лидерства Саара, Еврейский Дом преодолеет избирательный порог с четырьмя местами. Ха Ямин ха Хадаш получит шесть мест в этом сценарии. Правый блок в целом выиграл бы 56 мест, если Гидеон Саар возглавит партию, по сравнению с 57 местами для левого - арабского блока и всего семью у "НДИ".


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