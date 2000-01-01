29.10 11:31 MIGnews.com

Жестокие противоречия в Кахоль Лаван: Лапид против правых

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Израильские СМИ сообщают о жестких столкновениях внутри фракции Кахоль Лаван в связи с вопросом о “правительстве меньшинства”.Под правительством меньшинства понимается правительство левых и центристских партий во главе с Бени Ганцем, которое за пределами коалиции поддерживается Объединенным Арабским Списком.По словам корреспондента радио Решет Бет Зеева Кама это стало причиной жестких внутренних противоречий в Кахоль Лаван.Так называемые “правые” члены блока - Йоаз Хандель, Цвика Хаузер и Орит Фаркаш Коэн потребовали, чтобы Кахоль Лаван выступил с заявлением, в котором подобная перспектива будет однозначно отвергнута.Против них выступили Яир Лапид и Ишай Бен-Барак, заявившие, что принятое Ганцем решение о том, что “все варианты возможны” не должно быть отменено.Ишай Бен Барак на заседании фракции повысил голос на Йоаза Ханделя. выступавшего против союза с арабами, и потребовал от него соблюдать партийную дисциплину. В этот момент в спор вмешался Цвика Хаузер и указал на то, что заигрывание с арабами навредит коалиционным переговрам с Ликудом.Лапид парировал: “Я не могу примириться с тем, что здесь сидят люди, которые верят в то, что только у них есть идеологические основы, а все остальные - просто оппортунисты. Это неприемлемо”.На этом этапе Моше Яалон попытался взять на себя роль “ответственного взрослого”, сообщив, что “правильно и хорошо” для партии сохранять “двусмысленность в этом вопросе”, но, в конечном итоге пойти на союз с теми, кто “верит в в еврейский и демократический характер Государства Израиль”.Ганц завершил дискуссию следующим высказыванием: “У каждого есть свое собственное мнение, но у Кахоль Лаван - только одна позиция”.Кахоль Лаван прокомментировал материалы в прессе: “В Кахоль Лаван, в отличие от других партий, ведутся открытые дискуссии, а не подписываются заявления о лояльности. Кахоль Лаван сплачивает ряды вокруг цели создания широко либерального правительства национального единства во главе с Бени Ганцем”.