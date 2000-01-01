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Опрос: `Ликуд` и `Кахоль Лаван` сравнивают шансы | Фото:29.02 07:38   MIGnews.com

Опрос: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" сравнивают шансы

Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получили бы одинаковое количество мандатов.

Об этом свидетельствует последний пятничный опрос, проведенный научно-исследовательским институтом Маагар Мохот.

Так, по данным исследования, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получили бы по 33 мандата, "Объединенный Арабский Список" – 14, блок "Авода-Гешер-Мерец" и "Ямина" – по 9, ШАС – 8. "Яадут А-Тора" и НДИ получают по 7 мандатов, а "Оцма Йехудит" не проходит избирательный барьер.

Таким образом, ни один политический блок не может набрать большинство в Кнессете. Правый получает 57 мандатов, тогда как левый – 56.

На вопрос, кто лучше подходит на роль премьер-министра, 49% поддержали Биньямина Нетаниягу, 35% выбрали лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, 16% не определились с ответом.


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