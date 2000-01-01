ЦИК выпустила список участков для голосования на карантине
Центральная избирательная комиссия в субботу вечером, 29 февраля, обнародовала список "избирательных участков для голосования людей на карантине". Пункты для голосования одобрены Министерством здравоохранения и будут работать с 10:00 до 17:00.
Не допускаются люди с температурой выше 38 градусов по Цельсию, кашлем или затрудненным дыханием.
Людей просят приехать на станцию частным транспортом и в одиночку, а также в маске. ЦИК просит, чтобы эти избиратели не останавливались ни в каких общественных местах на пути к избирательным участкам, ни пользовались общественной парковкой.
Иерусалим: бывшее министерство транспорта, улица Умань, 7
Цфат: Полицейский участок, улица Галилея 1
Изреельская долина: Министерство строительства, улица Элиэзер Каплан
Хайфа: Министерство транспорта, улица Эдисон 2
Нетания: Избирательная комиссия, улица Стадион
Тель-Авив: Избирательная комиссия, улица Клауснера, 14
Тель-Авив: Избирательная комиссия, Станция Маген Давид Адом, Игаль Алон 60