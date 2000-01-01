Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ЦИК выпустила список участков для голосования на карантине | Фото:29.02 21:49   MIGnews.com

ЦИК выпустила список участков для голосования на карантине

Центральная избирательная комиссия в субботу вечером, 29 февраля, обнародовала список "избирательных участков для голосования людей на карантине". Пункты для голосования одобрены Министерством здравоохранения и будут работать с 10:00 до 17:00.

Не допускаются люди с температурой выше 38 градусов по Цельсию, кашлем или затрудненным дыханием.

Людей просят приехать на станцию ​​частным транспортом и в одиночку, а также в маске. ЦИК просит, чтобы эти избиратели не останавливались ни в каких общественных местах на пути к избирательным участкам, ни пользовались общественной парковкой.

Иерусалим: бывшее министерство транспорта, улица Умань, 7

Цфат: Полицейский участок, улица Галилея 1

Изреельская долина: Министерство строительства, улица Элиэзер Каплан

Хайфа: Министерство транспорта, улица Эдисон 2

Нетания: Избирательная комиссия, улица Стадион

Тель-Авив: Избирательная комиссия, улица Клауснера, 14

Тель-Авив: Избирательная комиссия, Станция Маген Давид Адом, Игаль Алон 60

Холон: Министерство Транспорта, HaLohamim 1

Беэр-Шева: Избирательная комиссия, улица Этцель 2

Ашкелон: Избирательная комиссия, бульвар Бен-Гуриона 37

Эйлат: муниципалитет Эйлата, северный комплекс старого аэропорта

Рош ха-Аин: Городской рынок, автостоянка на улице Джошуа Бен-Нун

Модиин: ХаШдера ХаМеркацит 5, Модиин Маккабим-Реут

Кфар-Саба: Муниципалитет Кфар-Саба, Стадион Левита, HaPoel Kfar Saba Way

Перед голосованием лица, находящиеся на карантине, должны проверить наличие обновлений через Министерство здравоохранения или ЦИК.

Всего по состоянию на субботу у семи израильтян был диагностирован коронавирус. Самые последние опросы показывают, что по крайней мере 7% израильтян не будут голосовать из-за угрозы вируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:18
"Едят мышей": итальянский политик нарвался на гнев Пекина
21:09
Турция атаковала в Сирии: убито 26 солдат режима
20:01
Нетаниягу: Ганц был моим кандидатом на пост главы генштаба
19:28
Первая женщина-следователь в хиджабе в полиции Израиля
19:08
Профилактика коронавируса: как правильно мыть руки
18:34
Турция просит у США поддержки в виде "Патриотов"
18:24
Бен-Гвир: мне предлагали деньги, чтобы сняться с выборов
18:05
Иран обследует "десятки тысяч" человек на коронавирус
17:46
Эрдоган обратился к Путину из-за ситуации в Сирии
17:33
"Еш дин": Израильтяне избили палестинца возле Хомеш
17:11
Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган
16:51
Седьмой зараженный коронавирусом вернулся из Неаполя
16:37
Тиби: мы готовы "на многое", чтобы свергнуть Нетаниягу
15:39
Катар сообщил о первом случае коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus