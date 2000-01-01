29.02 21:49 MIGnews.com

ЦИК выпустила список участков для голосования на карантине

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Центральная избирательная комиссия в субботу вечером, 29 февраля, обнародовала список "избирательных участков для голосования людей на карантине". Пункты для голосования одобрены Министерством здравоохранения и будут работать с 10:00 до 17:00.Не допускаются люди с температурой выше 38 градусов по Цельсию, кашлем или затрудненным дыханием.Людей просят приехать на станцию ​​частным транспортом и в одиночку, а также в маске. ЦИК просит, чтобы эти избиратели не останавливались ни в каких общественных местах на пути к избирательным участкам, ни пользовались общественной парковкой.Иерусалим: бывшее министерство транспорта, улица Умань, 7Цфат: Полицейский участок, улица Галилея 1Изреельская долина: Министерство строительства, улица Элиэзер КапланХайфа: Министерство транспорта, улица Эдисон 2Нетания: Избирательная комиссия, улица СтадионТель-Авив: Избирательная комиссия, улица Клауснера, 14Тель-Авив: Избирательная комиссия, Станция Маген Давид Адом, Игаль Алон 60Холон: Министерство Транспорта, HaLohamim 1Беэр-Шева: Избирательная комиссия, улица Этцель 2Ашкелон: Избирательная комиссия, бульвар Бен-Гуриона 37Эйлат: муниципалитет Эйлата, северный комплекс старого аэропортаРош ха-Аин: Городской рынок, автостоянка на улице Джошуа Бен-НунМодиин: ХаШдера ХаМеркацит 5, Модиин Маккабим-РеутКфар-Саба: Муниципалитет Кфар-Саба, Стадион Левита, HaPoel Kfar Saba WayПеред голосованием лица, находящиеся на карантине, должны проверить наличие обновлений через Министерство здравоохранения или ЦИК.Всего по состоянию на субботу у семи израильтян был диагностирован коронавирус. Самые последние опросы показывают, что по крайней мере 7% израильтян не будут голосовать из-за угрозы вируса.