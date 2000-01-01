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Уда: мы не дадим Нетаниягу сформировать правительство | Фото:29.02 20:14   MIGnews.com

Уда: мы не дадим Нетаниягу сформировать правительство

Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда заявил в субботу вечером, 28 февраля, что ожидает выиграть 16 мест и помешать премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать правительство. Об этом пишет Times of Israel.

В интервью 12-му каналу Уда высмеял попытки Нетаниягу привлечь арабских избирателей, заявив, что "ни один премьер-министр не подстрекал нас больше, чем Нетаниягу". По его словам, нынешний премьер настаивал на включении в мирный план Трампа "обмен населением" - размещение арабских районов на севере Израиля в будущее палестинское образование на Западном берегу.

"Все [арабские] главы местных советов приедут в понедельник, чтобы помочь победить Нетаниягу", - предсказал Уда.

Финальные опросы 12 и 13 каналов показывают, что Объединенный арабский список получит 14 и 15 мест соответственно по сравнению с 13 на выборах в сентябре прошлого года. "Мы получим 16 мест в понедельник", - настоял арабский политик. "Если мы выиграем 16 мест, у Нетаниягу не будет правительства."

Также, лидер Объдиненного арабского списка не исключил, что порекомендует лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра, но сказал, что Ганцу придется "сменить направление", чтобы восстановить поддержку партии.

В отдельном интервью с Кан Уда также сказал, что его партия не позволит "расистскому" председателю "НДИ" Авигдору Либерману стать министром.

Одним из возможных сценариев формирования правительства "Кахоль Лаван" может стать коалиция меньшинства с Аводой-Гешер-Мерец и НДИ, но для этого потребуется внешняя поддержка Объединенного арабского списка.

Уда также заявил, что единственное различие между Нетаниягу и Либерманом заключается в том, что последний лучше уклоняется от обвинений в коррупции.


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