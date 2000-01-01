29.02 18:24 MIGnews.com

Бен-Гвир: мне предлагали деньги, чтобы сняться с выборов

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Председатель "Оцмы ле-Исраэль" Итамар Бен-Гвир сообщил 12-му каналу, что ему предложили все виды работ и даже "деньги", чтобы вывести партию из предвыборной гонки.По словам правого политика, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его коллеги работали в течение нескольких недель, чтобы убедить Бен-Гвира отказаться от участия в выборах в понедельник, 2 марта. В "Ликуде" беспокоятся, что участие "Оцмы ле-Исраэль" в выборах заберет у правого блока голоса.Бен-Гвир также заявил Нетаниягу и министр обороны Нафтали Беннетт не являются правыми. Политик не собирается уходить, если Нетаниягу не согласится с длинным списком требований, включая немедленную эвакуацию из бедуинской деревни Хан аль-Ахмар.