Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Бен-Гвир: мне предлагали деньги, чтобы сняться с выборов | Фото:29.02 18:24   MIGnews.com

Бен-Гвир: мне предлагали деньги, чтобы сняться с выборов

Председатель "Оцмы ле-Исраэль" Итамар Бен-Гвир сообщил 12-му каналу, что ему предложили все виды работ и даже "деньги", чтобы вывести партию из предвыборной гонки.

По словам правого политика, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его коллеги работали в течение нескольких недель, чтобы убедить Бен-Гвира отказаться от участия в выборах в понедельник, 2 марта. В "Ликуде" беспокоятся, что участие "Оцмы ле-Исраэль" в выборах заберет у правого блока голоса.

Бен-Гвир также заявил Нетаниягу и министр обороны Нафтали Беннетт не являются правыми. Политик не собирается уходить, если Нетаниягу не согласится с длинным списком требований, включая немедленную эвакуацию из бедуинской деревни Хан аль-Ахмар.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:34
Турция просит у США поддержки в виде "Патриотов"
18:05
Иран обследует "десятки тысяч" человек на коронавирус
17:46
Эрдоган обратился к Путину из-за ситуации в Сирии
17:33
"Еш дин": Израильтяне избили палестинца возле Хомеш
17:11
Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган
16:51
Седьмой зараженный коронавирусом вернулся из Неаполя
16:37
Тиби: мы готовы "на многое", чтобы свергнуть Нетаниягу
15:39
Катар сообщил о первом случае коронавируса
15:16
Израильский ученый обнаружил микропластик в молоке
15:10
Том Круз на карантине из-за коронавируса: что известно
14:47
Коронавирус: в больнице Рамбам появится спецотделение
14:26
Видео: в Иране подожгли клинику с зараженными
14:05
Горовиц: часть депутатов может сбежать от Ганца к Нетаниягу
13:44
Офер Шелах: Нетаниягу пора под суд
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus