29.02 16:37 MIGnews.com

Тиби: мы готовы "на многое", чтобы свергнуть Нетаниягу

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Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби заявил, что его партия готова "сделать многое", чтобы свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом пишет Times of Israel.Тиби добавил, что за два дня до выборов Объединенный арабский список приближается к своей цели - 15-16 мест в Кнессете. На последних выборах они выиграли 13 мест.Способность правого религиозного блока во главе с Нетаниягу забрать большинство в 61 место в понедельник, 2 марта, будет зависеть от явки в арабском израильском секторе. Премьер-министр обратился к арабским израильтянам и призвал их голосовать за "Ликуд".