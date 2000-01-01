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Тиби: мы готовы `на многое`, чтобы свергнуть Нетаниягу | Фото:29.02 16:37   MIGnews.com

Тиби: мы готовы "на многое", чтобы свергнуть Нетаниягу

Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби заявил, что его партия готова "сделать многое", чтобы свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом пишет Times of Israel.

Тиби добавил, что за два дня до выборов Объединенный арабский список приближается к своей цели - 15-16 мест в Кнессете. На последних выборах они выиграли 13 мест.

Способность правого религиозного блока во главе с Нетаниягу забрать большинство в 61 место в понедельник, 2 марта, будет зависеть от явки в арабском израильском секторе. Премьер-министр обратился к арабским израильтянам и призвал их голосовать за "Ликуд".


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