Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Горовиц: часть депутатов может сбежать от Ганца к Нетаниягу | Фото:29.02 14:05   MIGnews.com

Горовиц: часть депутатов может сбежать от Ганца к Нетаниягу

Часть депутатов "Кахоль Лаван" может перебежать под руководство премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

Такое заявление в субботу, 29 февраля, сделал лидер "Мерец" и глава фракции "Демократический лагерь" Ницан Горовиц,

"Есть целый ряд депутатов партии, которые могут перейти в правительство Нетаниягу после выборов", – сказал он.

По словам Горовица, чем крупнее станет блок "Авода-Гешер-Мерец", тем вероятнее, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганца станет следующим премьером.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:39
Катар сообщил о первом случае коронавируса
15:16
Израильский ученый обнаружил микропластик в молоке
15:10
Том Круз на карантине из-за коронавируса: что известно
14:47
Коронавирус: в больнице Рамбам появится спецотделение
14:26
Видео: в Иране подожгли клинику с зараженными
13:44
Офер Шелах: Нетаниягу пора под суд
13:23
Цфат: мужчина серьезно пострадал от лап собственного кота
13:02
Либерман: Нетаниягу дал обещание королю Иордании по аннексии
12:43
Турки перебили командиров "Хизбаллы" в Сирии
12:25
Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку
12:09
Коронавирус обрушил фондовые рынки
11:48
Ситуация с коронавирусом в Южной Корее резко ухудшилась
11:27
Турция и Россия обсудили Сирию: о чем договорились
11:06
Коронавирус: Бахрейн вводит жесткие меры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus