29.02 14:05 MIGnews.com

Горовиц: часть депутатов может сбежать от Ганца к Нетаниягу

ח"כ @NitzanHorowitz: "אנחנו מחוייבים לגנץ ולהחלפת השלטון יותר מחלקים בתוך כחול לבן - יש מספר ח"כים במפלגה שעלולים לערוק לממשלת נתניהו אחרי הבחירות". את הדברים אמר באירוע שבתרבות בבאר שבע



(צילום: עיריית באר שבע) pic.twitter.com/Dd6WqhuAEP — חדשות 13 (@newsisrael13) February 29, 2020

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Часть депутатов "Кахоль Лаван" может перебежать под руководство премьер-министра Биньямин Нетаниягу.Такое заявление в субботу, 29 февраля, сделал лидер "Мерец" и глава фракции "Демократический лагерь" Ницан Горовиц,"Есть целый ряд депутатов партии, которые могут перейти в правительство Нетаниягу после выборов", – сказал он.По словам Горовица, чем крупнее станет блок "Авода-Гешер-Мерец", тем вероятнее, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганца станет следующим премьером.