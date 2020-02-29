29.02 14:05 MIGnews.com
Горовиц: часть депутатов может сбежать от Ганца к Нетаниягу
Часть депутатов "Кахоль Лаван" может перебежать под руководство премьер-министра Биньямин Нетаниягу.
Такое заявление в субботу, 29 февраля, сделал лидер "Мерец" и глава фракции "Демократический лагерь" Ницан Горовиц,
"Есть целый ряд депутатов партии, которые могут перейти в правительство Нетаниягу после выборов", – сказал он.
По словам Горовица, чем крупнее станет блок "Авода-Гешер-Мерец", тем вероятнее, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганца станет следующим премьером.
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