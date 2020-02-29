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Офер Шелах: Нетаниягу пора под суд | Фото:29.02 13:44   MIGnews.com

Офер Шелах: Нетаниягу пора под суд

Депутат Кахоль Лаван Офер Шелах призвал отправить премьер-министра Биньямина Нетаниягу в суд.

Такое заявление он сделал в субботу, 29 февраля, во время мероприятия "Шабат-тарбут" в Гиват-Шмуэле.

Депутат призвал "вернуть Израилю к благоразумию" и прокомментировал недавний скандал вокруг лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца и его советника Исраэля Бахара, назвавшего своего начальника "угрозой для страны".

"Личное участие Нетаниягу в неприятном инциденте свидетельствует о том, как низко пал Биби. Машина лжи Биби приложила огромные усилия, чтобы извлечь бессмысленную выгоды от личной беседы советника", – сказал он.



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