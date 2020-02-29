29.02 13:44 MIGnews.com

Офер Шелах: Нетаниягу пора под суд

ח"כ @OferShelah על הקלטת יועצו של גנץ: "מעורבותו האישית של נתניהו בתרגיל עוקץ נבזי לישראל בכר מעידה לאיזה שפל ביבי הגיע. באותו זמן שישה ראשי שב"כ ומוסד ששירתו תחת נתניהו מעידים בקולם שהוא מסוכן לביטחון ישראל". את הדברים אמר באירוע שבתרבות בגבעת שמואל pic.twitter.com/R0LWCXrApV — חדשות 13 (@newsisrael13) February 29, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Кахоль Лаван Офер Шелах призвал отправить премьер-министра Биньямина Нетаниягу в суд.Такое заявление он сделал в субботу, 29 февраля, во время мероприятия "Шабат-тарбут" в Гиват-Шмуэле.Депутат призвал "вернуть Израилю к благоразумию" и прокомментировал недавний скандал вокруг лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца и его советника Исраэля Бахара, назвавшего своего начальника "угрозой для страны"."Личное участие Нетаниягу в неприятном инциденте свидетельствует о том, как низко пал Биби. Машина лжи Биби приложила огромные усилия, чтобы извлечь бессмысленную выгоды от личной беседы советника", – сказал он.