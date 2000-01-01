Либерман: Нетаниягу дал обещание королю Иордании по аннексии
Председатель НДИ Авигдор Либерман объявил, будто премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу успокоил короля Иордании Абдаллу II, что ему не о чем беспокоиться по поводу распространения суверенитета.
По его словам, глава израильского правительства якобы заверил иорданского короля, что никакой "аннексии не будет", объяснив все заявления "просто выборами", передает Walla.
"Премьер-министр отправил сообщение и использовал систему безопасности для его передачи. Не волнуйтесь, это просто выборы, аннексии не будет", – сказал Либерман на мероприятии "Шабат-тарбут" в Холоне.
В ответ представители "Ликуд" заявили, что глава НДИ транслирует абсолютную ложь по поводу Нетаниягу.
"Только глава правительства Нетаниягу распространит суверенитет, в то время, как Либерман будет держаться за руки с "Объединенным списком". Нелепая ложь Либермана перешла все границы", – отреагировали в партии.