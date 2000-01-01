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Либерман: Нетаниягу дал обещание королю Иордании по аннексии | Фото:29.02 13:02   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу дал обещание королю Иордании по аннексии

Председатель НДИ Авигдор Либерман объявил, будто премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу успокоил короля Иордании Абдаллу II, что ему не о чем беспокоиться по поводу распространения суверенитета.

По его словам, глава израильского правительства якобы заверил иорданского короля, что никакой "аннексии не будет", объяснив все заявления "просто выборами", передает Walla.

"Премьер-министр отправил сообщение и использовал систему безопасности для его передачи. Не волнуйтесь, это просто выборы, аннексии не будет", – сказал Либерман на мероприятии "Шабат-тарбут" в Холоне.

В ответ представители "Ликуд" заявили, что глава НДИ транслирует абсолютную ложь по поводу Нетаниягу.

"Только глава правительства Нетаниягу распространит суверенитет, в то время, как Либерман будет держаться за руки с "Объединенным списком". Нелепая ложь Либермана перешла все границы", – отреагировали в партии.


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