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Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку | Фото:29.02 12:25   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку

Председатель НДИ Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заключил сделку с лидером "Авода" Амиром Перецем.

Такое заявление он сделал в субботу, 29 февраля на мероприятии "Шабат-тарбут" в Холоне, передает Walla.

"Авода" давно не представляет интереса для Амира Переца. Ради президентства он продаст как партию "Авода", так и Ганца, а также Горовица в качестве бонуса", – сказал Либерман.

Лидер НДИ в очередной раз отметил, что члены его партии будут выступать против любого правительства, членами которого они не являются.


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