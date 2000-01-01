29.02 12:25 MIGnews.com
Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку
Председатель НДИ Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заключил сделку с лидером "Авода" Амиром Перецем.
Такое заявление он сделал в субботу, 29 февраля на мероприятии "Шабат-тарбут" в Холоне, передает Walla
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"Авода" давно не представляет интереса для Амира Переца. Ради президентства он продаст как партию "Авода", так и Ганца, а также Горовица в качестве бонуса", – сказал Либерман.
Лидер НДИ в очередной раз отметил, что члены его партии будут выступать против любого правительства, членами которого они не являются.
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