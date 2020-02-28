29.02 10:28 MIGnews.com

Рина Мацлиах: Ганц - НЛО, не знает в каком мире он живет

רינה מצליח:

לחשוב שאתה שם את זה מול זה..

אבל...יש פה אדם כמו בנימין נתניהו שהוא איש קמפיין ברמה הכי גבוהה שיש....

ויש את בני גנץ שלדעתי הוא חצי עב"ם שלא מבין איפה הוא חי..



סחטיין עלייך רינה ניתוח מוצלח.@RMatsliah pic.twitter.com/LLE05kiF3k — shlomit cohen?￰ﾟﾇﾱ?￰ﾟﾇﾸ (@c_shlomit) February 28, 2020

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Политический обозреватель 2-го канала Рина Мацлиах обрушилась с безжалостной критикой на предвыборную кампанию партии Кахоль Лаван.Мацлиах говорила о записях разговоров стратегического советника Бени Ганца, в которых Ганца люди его команды называли “нулем” и “не способным исполнять роль премьер-министра”.Мацлиах сказала: “Реально, это просто невозможно сравнивать. Я исхожу из предположения о том, что то, что Бахар сказал, он и имел ввиду, даже если его “разговорили”. С одной стороны, есть тут Биньямин Нетаниягу, человек предвыборных кампаний на самом высоком уровне, он лепит из израильского общества что ему вздумается, как из пластилина, и есть Бени Ганц, который, с моей точки зрения - наполовину НЛО, который не знает, в каком мире он живет, ему ведут кампанию... он ведет кампанию… самую ничтожную кампанию, со всеми ошибками, которые только можно допустить. И если на них вывалили ложь - нужно уметь противостоять и этому”.