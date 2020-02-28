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Рина Мацлиах: Ганц - НЛО, не знает в каком мире он живет 29.02 10:28   MIGnews.com

Рина Мацлиах: Ганц - НЛО, не знает в каком мире он живет

Политический обозреватель 2-го канала Рина Мацлиах обрушилась с безжалостной критикой на предвыборную кампанию партии Кахоль Лаван.



Мацлиах говорила о записях разговоров стратегического советника Бени Ганца, в которых Ганца люди его команды называли “нулем” и “не способным исполнять роль премьер-министра”.

Мацлиах сказала: “Реально, это просто невозможно сравнивать. Я исхожу из предположения о том, что то, что Бахар сказал, он и имел ввиду, даже если его “разговорили”. С одной стороны, есть тут Биньямин Нетаниягу, человек предвыборных кампаний на самом высоком уровне, он лепит из израильского общества что ему вздумается, как из пластилина, и есть Бени Ганц, который, с моей точки зрения - наполовину НЛО, который не знает, в каком мире он живет, ему ведут кампанию... он ведет кампанию… самую ничтожную кампанию, со всеми ошибками, которые только можно допустить. И если на них вывалили ложь - нужно уметь противостоять и этому”.


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