Рина Мацлиах: Ганц - НЛО, не знает в каком мире он живет

Мацлиах говорила о записях разговоров стратегического советника Бени Ганца, в которых Ганца люди его команды называли “нулем” и “не способным исполнять роль премьер-министра”.
Мацлиах сказала: “Реально, это просто невозможно сравнивать. Я исхожу из предположения о том, что то, что Бахар сказал, он и имел ввиду, даже если его “разговорили”. С одной стороны, есть тут Биньямин Нетаниягу, человек предвыборных кампаний на самом высоком уровне, он лепит из израильского общества что ему вздумается, как из пластилина, и есть Бени Ганц, который, с моей точки зрения - наполовину НЛО, который не знает, в каком мире он живет, ему ведут кампанию... он ведет кампанию… самую ничтожную кампанию, со всеми ошибками, которые только можно допустить. И если на них вывалили ложь - нужно уметь противостоять и этому”.