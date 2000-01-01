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Суд над Нетаниягу может затянуться на 6-7 лет | Фото:29.01 21:26   MIGnews.com

Источник: суд над Нетаниягу может затянуться на 6-7 лет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассчитывает на то, что уголовный процесс против него затянется на 6-7 лет, в течение которых он будет стараться оставаться на своем посту.

Такой комментарий дал некий высокопоставленный источник из окружения главы правительства, передает The Times of Israel.

"Он будет баллотироваться на выборах, победит, и у него не будет проблем с судом. Нетаниягу не придется делить свое время между канцелярией премьер-министра и залом суда", – заявил источник.

Он предположил, что премьер-министр объявится только тогда, когда ему необходимо будет давать показания суду.

"Это произойдет после того, как они "поджарят" сотни других свидетелей", – добавил человек из окружения Нетаниягу.


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