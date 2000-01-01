29.01 21:26 MIGnews.com
Источник: суд над Нетаниягу может затянуться на 6-7 лет
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассчитывает на то, что уголовный процесс против него затянется на 6-7 лет, в течение которых он будет стараться оставаться на своем посту.
Такой комментарий дал некий высокопоставленный источник из окружения главы правительства, передает The Times of Israel
.
"Он будет баллотироваться на выборах, победит, и у него не будет проблем с судом. Нетаниягу не придется делить свое время между канцелярией премьер-министра и залом суда", – заявил источник.
Он предположил, что премьер-министр объявится только тогда, когда ему необходимо будет давать показания суду.
"Это произойдет после того, как они "поджарят" сотни других свидетелей", – добавил человек из окружения Нетаниягу.
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