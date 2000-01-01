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ЦИК дисквалифицировал жену убийцы Рабина | Фото:29.01 15:32   MIGnews.com

ЦИК дисквалифицировал жену убийцы Рабина

Центральная избирательная комиссия отстранила жену убийцы премьер-министра Ицхака Рабина Ларису Трембовлер (Амир) от участия в выборах в Кнессет.

Соответствующее заявление было обнародовано 29 января.

13 членов комитета единогласно решили дисквалифицировать ее. Есть вероятность, что решение ЦИК будет оспорено в Верховном суде.

Если Трембовлер действительно будет баллотироваться, ее партии, вероятнее всего, не наберет достаточного количества голосов, чтобы пройти в Кнессет.

Как известно, жена убийцы Рабина возглавляет партию "Мишпат цедек". Недавно она потребовала от ЦИК отстранить возглавляемую Амиром Перецем партию "Авода" от участия в выборах.


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