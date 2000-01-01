28.11 07:24 MIGnews.com

Еще 11 мандатов: Нетаниягу начал предвыборную кампанию

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После ралли “Остановить Путч” в Тель-Авиве премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с командой, организующей его предвыборную кампанию. Среди прочего, целью встречи было изучать уроки прошлых ошибок . Нетаниягу поставил новую цель - добиться того, чтобы Ликуд в результате выборов получил еще 11 мандатов в Кнессете.Нетаниягу сказал: “Мы обдумываем и мы хотим найти новые пути, включая и в настоящий момент, которые позволят избежать третьих выборов и создать правительство. Окончательно все станет ясно в ближайшие дни. И этих дней осталось немного. Мы провели тесты, глубокие исследования, и они принесли совершенно другие результаты - отличные от тех, которые вы видите в обычных опросах общественного мнения”.Во время прошлой предвыборной кампании Нетаниягу поставил цель - добиться получения Ликудом 40 депутатских мандатов. И сегодня он пытается, хотя бы внешне, сохранять оптимизм: “11 депутатских мест ждут нас Мы пока к ним не пришли”.Предвыборная кампания началась на фоне вызова, брошенного Нетаниягу Гидеоном Сааром. Саар требует, чтобы Нетаниягу ушел в отставку, поскольку дважды не сумел сформировать правительство, и организовал праймериз.Нетаниягу объяснил, как намерен добиться высокого результата на выборах. По его словам, следует добиться того, чтобы за Ликуд голосовали те, кто раньше об этом не думал. Эти люди , по его словам, разделяются на три группы: “В первой - те, кого не удалось убедить в том, что у нас - серьезная проблема. Они решили, что в день выборов просто надо идти отдыхать на море - и они пошли отдыхать на море. По меньшей мере пять мандатов “ушли” на море. Вторая группа просто не верит. не верит в то, что при определенном исходе будет сформировано правительство с Арабским Списком. Сегодня они понимают, что мы говорили правду. Эта группа даст нам еще больше. И тут есть за что бороться. Наконец, третья группа пришла на прошлые выборы и придет на эти. Она верила в то, что мы говорим неправду о расследованиях, шантаже государственных свидетелей и выборочном правосудии на стероидах. Теперь они увидели эту попытку государственного переворота”.Нетаниягу подчеркнул, что Ликуд обязан перетянуть три эти группы избирателей на свою сторону, но сделать это “иным путем”. Каким именно, Нетаниягу не сказал.Нетаниягу сказал: “Также, как опросы не увидели совершенно другой истории во время предыдущих выборов, тут перед нами - гигантский потенциал, который может все изменить. Мы верим, что мы можем преподнести сюрприз. Мы должны это сделать - и у нас куда лучший шанс на победу, чем вы сейчас думаете”.