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Ганц устал от Лапида 28.11 12:25   MIGnews.com

Ганц устал от Лапида

Телеканал КАН сообщает о противоречиях в руководстве Кахоль Лаван в связи с вопросом о возможности создания коалиционного правительства с Ликудом.

Согласно данным канала, Кахоль Лаван предлагает, чтобы Биньямин Нетаниягу был премьер-министром на протяжении нескольких месяцев после создания правительства, и после этого освободил место для Бени Ганца.

Корреспондент канала говорит: "Нетаниягу - тот, кто начнет ротацию, но он будет главой правительства считанные месяцы, и после этого в путь выйдет Бени Ганц”.

 Это, однако, стало причиной разногласий между Бени Ганцем и Яиром Лапидом: “Вопрос в том, а стоит ли вообще сидеть на таких переговорах с представителями Ликуда, выслушивать те или иные предложения, ради того, чтобы не допустить выборов”.  

В то время, как Ганц готов обсуждать требования Ликуда, Лапид требует немедленно прекратить процесс: "Он вообще не готов вести подобного рода переговоры". 

Депутат от партии Кахоль Лаван, близкий к Ганцу говорит:” Ганц очень расстроен из-за упрямства Лапида, оттого факта, что тот отвергает любые предложения. Так продолжать совершенно невозможно - даже если будет релевантное предложение, его отвергнут”. Кахоль Лаван опровергает верность о информации о разногласиях в руководстве.


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