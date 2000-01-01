28.11 12:25 MIGnews.com

Ганц устал от Лапида

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Телеканал КАН сообщает о противоречиях в руководстве Кахоль Лаван в связи с вопросом о возможности создания коалиционного правительства с Ликудом.Согласно данным канала, Кахоль Лаван предлагает, чтобы Биньямин Нетаниягу был премьер-министром на протяжении нескольких месяцев после создания правительства, и после этого освободил место для Бени Ганца.Корреспондент канала говорит: "Нетаниягу - тот, кто начнет ротацию, но он будет главой правительства считанные месяцы, и после этого в путь выйдет Бени Ганц”.Это, однако, стало причиной разногласий между Бени Ганцем и Яиром Лапидом: “Вопрос в том, а стоит ли вообще сидеть на таких переговорах с представителями Ликуда, выслушивать те или иные предложения, ради того, чтобы не допустить выборов”.В то время, как Ганц готов обсуждать требования Ликуда, Лапид требует немедленно прекратить процесс: "Он вообще не готов вести подобного рода переговоры".Депутат от партии Кахоль Лаван, близкий к Ганцу говорит:” Ганц очень расстроен из-за упрямства Лапида, оттого факта, что тот отвергает любые предложения. Так продолжать совершенно невозможно - даже если будет релевантное предложение, его отвергнут”. Кахоль Лаван опровергает верность о информации о разногласиях в руководстве.