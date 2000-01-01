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Зять Трампа встретился с Ганцом и Нетаниягу | Фото:28.10 17:00   MIGnews.com

Зять Трампа встретился с Ганцом и Нетаниягу

Старший советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер встретился в Иерусалиме с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

На встрече также присутствовали спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, посол США в Израиле Дэвид Фридман, заместитель помощника президента Израиля Ави Берковиц, израильский советник по национальной безопасности Меир Бен Шаббат, член парламента Яир Лапид и посол Израиля в США Рон Дермер.



"Стороны обсудили крепкий и мощный союз между Соединенными Штатами и Израилем и последние события на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-служба американского диппредставительства в Израиле.

Кушнер и его команда стремились узнать мнение Ганца по ряду вопросов, связанных с мирным процессом, и возможных корректировок в случае, если ему все-таки удастся сформировать правительство.



Позже Кушнер встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить подобные вопросы, а также иранскую угрозу.


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