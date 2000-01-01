28.10 11:16 MIGnews.com

Кахоль Лаван готов к союзу с арабами

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Глава команды Ликуда на коалиционных переговорах, министр туризма Ярив Левин заявил, что в Кахоль Лаван готовы к созданию правительства меньшинства “при внешней поддержке” Объединенного Арабского Списка.Левин заявил, что во время переговоров представители Кахоль Лаван ему сказали, что “любые возможности открыты” - включая формирование левого правительства при поддержке арабских фракций.Левин также рассказал о том, что в то время как Ликуд готов к “шагам, которые повлекут серьезнейшие последствия”, Кахоль Лаван “не проявляет ни малейшей гибкости” и признаков того, что он стремится к созданию правительства единства.Левин полагает, что в случае формирования правительства меньшинства Ликуд сумеет относительно быстро его свергнуть: “В случае если случится нечто подобное, мы уйдем в оппозицию, и я уверен что очень скоро мы сможем обрушить такое правительство”.Слова Левина подтверждены влиятельным депутатом Кахоль Лаван Офером Шелахом. Шелах заявил, что “все варианты - на столе”, и “ни один из них не может быть исключен”.На Кахоль Лаван давят слева по вопросу правительства меньшинства. Бывший лидер партии Мерец Тамар Зандберг обрушилась с критикой на видного политика Кахоль Лаван Хили Трупера.Причиной гнева Зандберг стали комментарии Трупера, в которых он отверг идею “правительства меньшинства” во главе с Бени Ганцем и при поддержке арабских партий.Зандберг заявила: “Трусость, продемонстрированная Хили Трупером от имени Кахоль Лаван заставляет стыдиться за эту партию. Избиратели левых и центристских партий голосовали за настоящие изменения и настоящее единство, которое возможно только в качестве коалиции меньшинства. Ганцу не давали мандата сидеть в одном правительстве с Нетаниягу”.Между тем Ликуд и Биньямин Нетаниягу продолжают кампанию за создание "широкого правительства национального единства".Нетаниягу выступил перед началом заседания правительства 27 октября и прокомментировал складывающаяся на Ближнем Востоке ситуацию.Нетаниягу заявил: “Ирак и Сирия кипят. Иран контролирует все эти арены Мы знаем о необходимости мобилизовать все силы против подобных проявлений. Мы стоим накануне принятия очень тяжелых решений. То что говорю я и то что говорит начальник Генштаба - не спин. Это - нынешние и будущие вызовы. Мы должны принять трудные решения и нам необходимо правительство с широкими плечами”.Также "широкой коалиции требует лидер НДИ Авигдор Либерман. Либерман объяснил свое видение политической ситуации: “Есть три очень плохих и альтернативы и одна прекрасная. Узкое правительство Нетаниягу, узкое правительство Ганца или новые выборы. Прекрасная альтернатива - правительство национального единства. Две крупнейшие партии сидят вместе и формируют коалицию. И каждый, кто слышал брифинг начальника генштаба осознает, что перед нами - драматические решения”.