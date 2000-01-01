28.02 08:37 MIGnews.com

Омер Янкилевич: беседу с советником Ганца извратили

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Депутат Кнессета Омер Янкилевич, в разговоре с которой советник по стратегии Бени Ганца Исраэль Бахар лидера Кахоль Лаван назвали “полным нулем” выступила с яростным опровержением того, как дело представлено в прессе.Янкилевич заявила: “Тот кто служил начальником Генштаба, сумел победить Нетаниягу после десяти лет его непрерывной каденции, политик , сохраняющий человечность, ценности государственность уже третью кампанию подряд не нуждается в оценке его способностей”.Янкилевич также уверяет, что шокирующие высказывания, приписываемые ей, с помощью извращения записей советника Исраэля Бахора являются мерзким выражением культуры анонимности и записи частных разговоров, выдергивания фраз из контекста и создания альтернативного нарратива - то наследие, которое Нетаниягу и его окружение оставят израильскому обществу.Янкилевич заявил: “Бени Ганц - нужный человек в нужном месте, лидер Израиля. Только он может принести спасение от раскола общества, который Биби только углубляет. Только он может остановить этот поток лжи и клеветы исходящий от Нетаниягу. Биби предстанет перед судом - но перед этим его осудит общество и ему придется осудить собственный неверный путь”.Далее заявление гласит: "Госпожа Янкилевич горда тем. что работает плечом к плечу с лидером, который позволяет членам своей партии выражать свои взгляды честно и с достоинством, и не загоняет под каблук никого, кто осмеливается не согласится с его точкой зрения в стиле султана Эрдогана. Замена царства страха Биби на ответственное лидерство которое даст народу надежду - наивысшая задача, и никакие фальшивые сливы не свернут нас с этого пути”.