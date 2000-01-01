Скандал Ганца: Кахоль Лаван отменяет интервью депутатов
Корреспондент радио Галей Исраэль Яара Зеред сообщила что немедленно после публикации записей советника Бени Ганца последовала реакция партии Кахоль Лаван.
Зеред пишет: “Кахоль Лаван, сразу после публикации записей Амита Сегаля, отменил интервью у нас в программе члена Кнессета. Они не готовы назначить интервью ни с одним членом Кнессета. Три дня до выборов”.
Ранее Кахоль Лаван опубликовал официальную реакцию на скандал с записями советника Ганца. В нем говорится: “Мы сожалеем о том, что индустрия лжи Нетаниягу продолжает работать на полную мощь и сегодня ночью. Если Нетаниягу получит еще один мандат - он останется. Выбор - между Кахоль Лаван и Эрдоганом”.
В Кахоль Лаван также сообщили о том, что советник Ганца, чьи записи были опубликованы “все равно должен был уйти”, и что он “вел мягкую линию в отношении Ликуда, надеясь привлечь избирателей правых”.