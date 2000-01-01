28.02 10:58 MIGnews.com

Ганц уволил советника, назвавшего его опасностью для Израиля

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Шторм вокруг записи разговора советника Бени Ганца Исраэля Бахара, назвавшего босса “опасностью для Израиля” не утихает.Ганц объявил о том, что увольняет Бахара.Сначала Ганц заявил, что Бахар попал в “заранее приготовленную ловушку”.В заявлении Ганца сообщалось, что “Из первоначального расследования стало ясным, что Бахар попал в заранее приготовленную ловушку, в которой использовались недопустимые средства обмана. Мы с этим будем разбираться на юридическом уровне”. вскоре после этого, однако, Ганц решил вовсе отстранить Бахера от участия в кампании и проинструктировал свою команду “произвести тщательное расследование инцидента”.Ганц также поговорил с членом Кнессета Омер Янкилевич, которая в разговоре с Бахером якобы назвала Ганца “глупым”, “нулем” и сказала” что тот не может быть премьер-министром. Янкилевич наотрез опровергает и сообщения о том, что произносила подобные слова.Сам Бахар опубликовал заявление, в котором сообщает, что “гордится” тем, что ему выпало счастье поработать с Ганцем и повторяет версию, согласно которой он попал в “ловушку”, и уверяет., что в скором времени “все разъяснится”.