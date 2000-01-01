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Союзники Нетаниягу приветствовали его победу на праймериз | Фото:27.12 08:40   MIGnews.com

Союзники Нетаниягу приветствовали его победу на праймериз

Политические союзники премьер-министра Биньямина Нетаниягу поздравили его с переизбранием в качестве лидера партии "Ликуд".

Об этом сообщает The Times of Israel. Так, Нетаниягу набрал 72,5% голосов против 27,5%, которые получил Саар.

Лидер ШАС Арье Дери позвонил Нетаниягу вскоре после того, как были объявлены окончательные результаты: "Мы будем поддерживать правый блок и с помощью Бога создадим сильное правое правительство, которое сохранит государство", – заявил он.

Министр транспорта Бецалель Смотрич также приветствовал победу премьер-министра: "Поздравляем с демонстрацией демократии, которая подняла электорат и дала Вам новый мандат", – сказал он.

Переизбрание Нетаниягу также было встречено аплодисментами со стороны его сторонников в "Ликуд".

"Большая победа Нетаниягу доказывает, что "Ликуд" сплочен и полон решимости победить на всеобщих выборах. Члены "Ликуда" направили четкое послание о том, что только люди будут решать, кто возглавит государство Израиль в ближайшие четыре года", – написала Гила Гамлиэль.


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