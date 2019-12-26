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Праймериз в Ликуд: за Нетаниягу проголосвали более 72% | Фото:27.12 07:23   MIGnews.com

Праймериз в Ликуд: за Нетаниягу проголосовали более 72%

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одержал уверенную победу в пятницу в гонке за лидерство "Ликуда" против своего соперника Гидеона Саара.

Он набрал 72,5% голосов против 27,5% для Саара. Теперь премьер-министр продолжит вести "Ликуд" на всеобщих выборах 2 марта – третьих в течение года.

Так, Нетаниягу получил 80% голосов в Иерусалиме и, согласно первоначальным результатам, он также лидировал в Хайфе, Акре, Рамле, Ришон-ле-Ционе и Ашдоде.

"Это огромная победа! Спасибо вам, члены "Ликуд", за ваше доверие, поддержку и любовь", – сказал Нетаниягу после объявления результатов. Он пообещал привести "Ликуд" к великой победе на предстоящих выборах и продолжать вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям.

Позже он поблагодарил в Тwitter за поддержку: "Мы победили! Спасибо за Вашу поддержку".

Нетаниягу объявил победу вскоре после полуночи, когда были подсчитаны почти все голоса.



После объявления окончательных результатов Саар поздравил соперника с уверенной победой.

"Я поздравляю премьер-министра с его победой. Мы стоим за вами в битве за победу на всеобщих выборах. Я в мире с решением выдвинуть свою кандидатуру на праймериз. Тот кто не рискует - не выигрывает", – сказал он.

Избирательные участки были открыты до 23:00. Явка была близка к 49%, по сравнению с 55% в гонке за лидерство 2014 года. Нетаниягу выигрывал первичные выборы в 2012 и 2014 годах и уверенно побежал в 2016 году.

Политические союзники утром, 27 декабря, поздравили Нетаниягу с блестящей победой.

"Мы будем поддерживать правый блок и с помощью Бога создадим сильное правое правительство, которое сохранит государство", – сказал лидер ШАС Арье Дери.

"Поздравляем с демонстрацией демократии, которая подняла электорат и дала Вам новый мандат", – отметил Бецалель Смотрич.

"Члены "Ликуда" направили четкое послание о том, что только люди будут решать, кто возглавит государство Израиль в ближайшие четыре года", – добавила от себя Гила Гамлиэль.


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