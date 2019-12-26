Праймериз в Ликуд: за Нетаниягу проголосовали более 72%
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одержал уверенную победу в пятницу в гонке за лидерство "Ликуда" против своего соперника Гидеона Саара.
Он набрал 72,5% голосов против 27,5% для Саара. Теперь премьер-министр продолжит вести "Ликуд" на всеобщих выборах 2 марта – третьих в течение года.
Так, Нетаниягу получил 80% голосов в Иерусалиме и, согласно первоначальным результатам, он также лидировал в Хайфе, Акре, Рамле, Ришон-ле-Ционе и Ашдоде.
"Это огромная победа! Спасибо вам, члены "Ликуд", за ваше доверие, поддержку и любовь", – сказал Нетаниягу после объявления результатов. Он пообещал привести "Ликуд" к великой победе на предстоящих выборах и продолжать вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям.
Позже он поблагодарил в Тwitter за поддержку: "Мы победили! Спасибо за Вашу поддержку".
ניצחון ענק! תודה לחברות וחברי הליכוד על האמון, התמיכה והאהבה. בעזרת השם ובעזרתכם, אני אוביל את הליכוד לניצחון גדול בבחירות הקרובות ונמשיך להוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים.
После объявления окончательных результатов Саар поздравил соперника с уверенной победой.
"Я поздравляю премьер-министра с его победой. Мы стоим за вами в битве за победу на всеобщих выборах. Я в мире с решением выдвинуть свою кандидатуру на праймериз. Тот кто не рискует - не выигрывает", – сказал он.
Избирательные участки были открыты до 23:00. Явка была близка к 49%, по сравнению с 55% в гонке за лидерство 2014 года. Нетаниягу выигрывал первичные выборы в 2012 и 2014 годах и уверенно побежал в 2016 году.
Политические союзники утром, 27 декабря, поздравили Нетаниягу с блестящей победой.
"Мы будем поддерживать правый блок и с помощью Бога создадим сильное правое правительство, которое сохранит государство", – сказал лидер ШАС Арье Дери.
"Поздравляем с демонстрацией демократии, которая подняла электорат и дала Вам новый мандат", – отметил Бецалель Смотрич.
"Члены "Ликуда" направили четкое послание о том, что только люди будут решать, кто возглавит государство Израиль в ближайшие четыре года", – добавила от себя Гила Гамлиэль.