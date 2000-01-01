Соответствующее видеообращение он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Эти выборы представили нам зеркальный образ партии Нетаниягу. Движение Жаботинского и Бегина, которые говорили о верховенстве закона, выбрало лидера с тремя обвинительными заключениями, стремящегося разрушить верховенство закона и обрести личную неприкосновенность", – сказал он.
По словам Ганца, пока обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве будет и дальше возглавлять "Ликуд", его партия "выберет единство, государственность и новый путь для Израиля".