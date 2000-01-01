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Ганц: праймериз представил зеркальный образ `Ликуда` | Фото:27.12 14:30   MIGnews.com

Ганц: праймериз представляет зеркальный образ "Ликуда"

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отреагировал на победу Биньямина Нетаниягу на праймериз в "Ликуд".

Соответствующее видеообращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Эти выборы представили нам зеркальный образ партии Нетаниягу. Движение Жаботинского и Бегина, которые говорили о верховенстве закона, выбрало лидера с тремя обвинительными заключениями, стремящегося разрушить верховенство закона и обрести личную неприкосновенность", – сказал он.

По словам Ганца, пока обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве будет и дальше возглавлять "Ликуд", его партия "выберет единство, государственность и новый путь для Израиля".




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