Нетаниягу: США признают наш суверенитет на Западном берегу
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь пообещал, что американцы признают суверенитет Израиля на Западном берегу.
С соответствующим заявлением он выступил во время торжественной речи по случаю победы на праймериз.
"Вчера я получил огромный обновленный мандат от "Ликуда". Окончательное и всеобъемлющее решение, выраженное на праймериз было огромным выражением уверенности в правильности моего пути. Большинство людей поддерживают правые силы, и большинство людей поддерживают меня в качестве премьер-министра", – сказал Нетаниягу.
По словам премьер-министра, он и его сторонники доказали, что могут побеждать с разгромным счетом.
"В ближайшие годы я принесу еще больше исторических достижений – признание американцами нашего суверенитета в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря и во всех общинах в Иудее и Самарии", – добавил он.