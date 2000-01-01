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Нетаниягу: США признают наш суверенитет на Западном берегу | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля27.12 13:53   MIGnews.com

Нетаниягу: США признают наш суверенитет на Западном берегу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь пообещал, что американцы признают суверенитет Израиля на Западном берегу.

С соответствующим заявлением он выступил во время торжественной речи по случаю победы на праймериз.

"Вчера я получил огромный обновленный мандат от "Ликуда". Окончательное и всеобъемлющее решение, выраженное на праймериз было огромным выражением уверенности в правильности моего пути. Большинство людей поддерживают правые силы, и большинство людей поддерживают меня в качестве премьер-министра", – сказал Нетаниягу.

По словам премьер-министра, он и его сторонники доказали, что могут побеждать с разгромным счетом.

"В ближайшие годы я принесу еще больше исторических достижений – признание американцами нашего суверенитета в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря и во всех общинах в Иудее и Самарии", – добавил он.

В торжественной речи Нетаниягу также отметил, что одолел распространителей фейковых новостей.

"Мы одолели распространителей фейковых новостей и фейковых опросов. Все средства массовой информации мобилизовались против меня на этих выборах", – сказал он.




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