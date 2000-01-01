Либерман: в Ликуд ничего не изменилось

Лидер НДИ Авигдор Либерман отреагировал на результаты праймериз в партии "Ликуд", согласно которым Биньямин Нетаниягу получил 72,5% голосов.
"Результаты первичных выборов в "Ликуд" ничего не изменили. Давайте проснемся и поймем, что голосование за Нетаниягу или Ганца на предстоящих выборах напрямую и самым болезненным образом повлияет на карман каждого из нас", – написал он в Facebook.
По словам Либермана, голосование за "Ликуд" или "Кахоль Лаван" на выборах лишь усилит ортодоксов и напрямую отразится на бюджете избирателей.
"Сегодня стало яснее, чем когда-либо, что ни Нетаниягу, ни Ганц не заинтересованы в правительстве национального единства на либеральной основе. Каждый хочет создать узкое правительство с ультраортодоксальными партиями, которые, в свою очередь, пойдут с теми, кто даст больше денег. Те, кто голосует за Ликуд и "Кахоль Лаван", автоматически проголосуют и за ультраортодоксальные партии. Они продолжат опустошать государственную казну, в то время как забота об обществе лежит на плечах тех, кто служит в армии, ходит на резервистские сборы, работает и платит налоги", – добавил он.