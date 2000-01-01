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Ликуд без Нетаниягу: чем это обернется для страны | Фото:27.11 10:33   MIGnews.com

Ликуд во главе с Гидеоном Сааром: 26 мандатов

Новые выборы вряд ли выведут Израиль из нынешнего политического тупика, если "Ликуд" останется без премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса института "Мидгам" под руководством Мано Гевы, обнародованные "12-ым Каналом".

В частности, если Нетаниягу больше не будет кандидатом на пост премьер-министра, "Кахоль Лаван" победит, получив 34 мандата. Тем временем, "Ликуд" получит всего 32.

"Объединенный Арабский Список" – 13 мандатов, ШАС и "Яадут А-Тора" – по 8, "Ямина" – 6. Альянс партий Гешер-Авода – 5, Демократический лагерь – 4.

Респонденты уверены, что Нетаниягу по-прежнему не сможет сформировать правительство единства даже после третьих выборов. Израильтяне также ответили, что назначение Гидеона Саара лидером "Ликуд" также не приведет ни к чему хорошему - партия получит только 26 мандатов.

Опрос, в ходе которого 510 взрослых респондентов ответили на вопросы, проводился 26 ноября по телефону и через Интернет. Погрешность составила 4,4%.


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