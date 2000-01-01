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В Кахоль Лаван верят в возможность успеха 27.10 07:30   MIGnews.com

В Кахоль Лаван верят в возможность успеха

Источники в партии Кахоль Лаван сообщили корреспондентам портала ynet  о том, что верят в успех коалиционных переговоров и в возможность создания коалиционного правительства с Ликудом в случае, если тот пойдет на уступки.

Уступки о которых идет речь - отказ от требования того, что Нетаниягу будет первым премьером в рамках ротации на этом посту, или отказ от принципа “правого блока”.

В ходе встречи между Бени Ганцем и Биньямином Нетаниягу в Кирие премьер-министр проинформирует лидера Кахоль Лаван о ситуации в сфере безопасности.  Он потребует единства двух крупнейших партий Кнессета перед лицом резко возросших угроз безопасности.

Наиболее интригующим вопросом является будет ли Ликуд настаивать на том, что Нетаниягу станет премьером первым. В Кахоль Лаван говорят, что у них есть право на первое премьерство потому, что они - самая большая партия в Кнессете и потому что мандат на формирование правительства передан им. 

В Кахоль Лаван говорят, что успех переговоров невозможен в случае, если Нетаниягу продолжит “баррикадироваться за двумя  невыполнимыми требованиями”. Источник в Кахоль Лаван сказал: “Мы обещали в ходе предвыборной кампании, что не будем сидеть в одном правительстве с Нетаниягу в случае, если ему будут предъявлены обвинения, и что мы не будем сидеть в одном правительстве с экстремистами. Мы совершенно определенно не можем пойти на компромисс по обоим этим вопросам”.

В Кахоль Лаван опасаются, что в случае, если Нетаниягу займет премьер-министра первым, он уклонится от исполнения условий коалиционного соглашения как только наступит срок ротации.

И в Кахоль Лаван и в Ликуде предполагают, что если Ганц и Нетаниягу сумеют договориться по основным вопросам, можно ожидать прогресса в  переговорах о коалиции.


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