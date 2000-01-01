27.10 07:30 MIGnews.com

В Кахоль Лаван верят в возможность успеха

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Источники в партии Кахоль Лаван сообщили корреспондентам портала ynet о том, что верят в успех коалиционных переговоров и в возможность создания коалиционного правительства с Ликудом в случае, если тот пойдет на уступки.Уступки о которых идет речь - отказ от требования того, что Нетаниягу будет первым премьером в рамках ротации на этом посту, или отказ от принципа “правого блока”.В ходе встречи между Бени Ганцем и Биньямином Нетаниягу в Кирие премьер-министр проинформирует лидера Кахоль Лаван о ситуации в сфере безопасности. Он потребует единства двух крупнейших партий Кнессета перед лицом резко возросших угроз безопасности.Наиболее интригующим вопросом является будет ли Ликуд настаивать на том, что Нетаниягу станет премьером первым. В Кахоль Лаван говорят, что у них есть право на первое премьерство потому, что они - самая большая партия в Кнессете и потому что мандат на формирование правительства передан им.В Кахоль Лаван говорят, что успех переговоров невозможен в случае, если Нетаниягу продолжит “баррикадироваться за двумя невыполнимыми требованиями”. Источник в Кахоль Лаван сказал: “Мы обещали в ходе предвыборной кампании, что не будем сидеть в одном правительстве с Нетаниягу в случае, если ему будут предъявлены обвинения, и что мы не будем сидеть в одном правительстве с экстремистами. Мы совершенно определенно не можем пойти на компромисс по обоим этим вопросам”.В Кахоль Лаван опасаются, что в случае, если Нетаниягу займет премьер-министра первым, он уклонится от исполнения условий коалиционного соглашения как только наступит срок ротации.И в Кахоль Лаван и в Ликуде предполагают, что если Ганц и Нетаниягу сумеют договориться по основным вопросам, можно ожидать прогресса в переговорах о коалиции.