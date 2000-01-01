27.10 07:14 MIGnews.com

Коалиционные переговоры: Ганц и Нетаниягу проведут встречу

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Израильская пресса сообщает о том, что лидеры партий Кахоль Лаван и Ликуд Бени Ганц и Биньямин Нетаниягу проведут встречу сегодня, 27 октября.Встреча пройдет в офисе премьер-министра в Кирия, Тель-Авив, в 17:30.В понедельник, 28 октября, Ганц встретится с лидером Наш Дом - Израиль Авигдором Либерманом.На прошлой неделе, сразу после получения мандата на формирование правительства Ганц говорил по телефону с Либерманом. Ганц выразил желание сформировать “широкое правительство национального единства”. Ганц также говорил с лидером партии Яадут А-Тора Моше Гафни и предложил встретиться с ним. Гафни проинформировал его , что Яадут А-Тора является частью правого блока и рекомендовала на пост премьера Нетаниягу.После этого Ганц говорил с лидером Ямина Аелет Шакед. Та сообщила ему, что коалиционные переговоры должны вестись через команду переговорщиков правого блока, и только после этого может быть принято решение о личной встрече. Ганц позвонил Нафтали Беннету. Тот пожелал ему успеха и рекомендовал ему прежде всего, провести встречу с Биньямином Нетаниягу.