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Коалиционные переговоры: Ганц и Нетаниягу проведут встречу 27.10 07:14   MIGnews.com

Коалиционные переговоры: Ганц и Нетаниягу проведут встречу

Израильская пресса сообщает о том, что лидеры партий Кахоль Лаван и Ликуд Бени Ганц и Биньямин Нетаниягу проведут встречу сегодня, 27 октября.

Встреча пройдет в офисе премьер-министра в Кирия, Тель-Авив, в 17:30.

В понедельник, 28 октября, Ганц встретится с лидером Наш Дом - Израиль Авигдором Либерманом.

На прошлой неделе, сразу после получения мандата на формирование правительства Ганц говорил по телефону с Либерманом. Ганц выразил желание сформировать “широкое правительство национального единства”. Ганц также говорил с лидером партии Яадут А-Тора Моше Гафни и предложил встретиться с ним. Гафни проинформировал его , что Яадут А-Тора является частью правого блока и рекомендовала на пост премьера Нетаниягу.

После этого Ганц говорил с лидером Ямина Аелет Шакед. Та сообщила ему, что коалиционные переговоры должны вестись через команду переговорщиков правого блока, и только после этого может быть принято решение о личной встрече. Ганц позвонил Нафтали Беннету. Тот пожелал ему успеха и рекомендовал ему прежде всего, провести встречу с Биньямином Нетаниягу.


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