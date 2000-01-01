27.10 13:21 MIGnews.com

Тамар Зандберг стыдно за Кахоль Лаван

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Бывший лидер партии Мерец Тамар Зандберг обрушилась с критикой на видного политика Кахоль Лаван Хили Трупера.Причиной гнева Зандберг стали комментарии Трупера, в которых он отверг идею “правительства меньшинства” во главе с Бени Ганцем и при поддержке арабских партий.Зандберг заявила: “Трусость, продемонстрированная Хили Трупером от имени Кахоль Лаван заставляет стыдиться за эту партию. Избиратели левых и центристских партий голосовали за настоящие изменения и настоящее единство, которое возможно только в качестве коалиции меньшинства. Ганцу не давали мандата сидеть в одном правительстве с Нетаниягу”.