Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тамар Зандберг стыдно за Кахоль Лаван 27.10 13:21   MIGnews.com

Тамар Зандберг стыдно за Кахоль Лаван

Бывший лидер партии Мерец Тамар Зандберг обрушилась с критикой на видного политика Кахоль Лаван Хили Трупера.

Причиной гнева Зандберг стали комментарии Трупера, в которых он отверг идею “правительства меньшинства” во главе с Бени Ганцем и при поддержке арабских партий.

Зандберг заявила: “Трусость, продемонстрированная Хили Трупером от имени Кахоль Лаван заставляет стыдиться за эту партию. Избиратели левых и центристских партий голосовали за настоящие изменения и настоящее единство, которое возможно только в качестве коалиции меньшинства. Ганцу не давали мандата сидеть в одном правительстве с Нетаниягу”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:33
"Кахоль Лаван" и "Ликуд" начали переговоры
14:08
Ливанцы устроили масштабную общенациональную акцию
13:43
В Израиле резко подорожали лимоны
13:22
Соперник Аббаса стремится к участию в палестинских выборах
12:38
Кохави вынес выговор офицерам ЦАХАЛа из-за атаки Хизбаллы
12:15
Джереми Корбин снова в центре антисемитского скандала
12:08
Нетаниягу: регион кипит, нам необходима широкая коалиция
12:03
Либерман: публикации против меня - абсолютная ложь
11:40
Россия обвиняет США в контрабанде сирийской нефти
11:37
В Афганистане военные отразили атаку талибов: 53 убитых
11:02
Либерман: мы не поддерживаем закон об отстранении премьера
10:36
Ложная ракетная тревога в кибуце Эрез
10:12
Массовая драка в арабской деревне из-за имама
10:10
Девять погибших на дорогах Израиля за одни выходные
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus