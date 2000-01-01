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Две коалиции: Компромисс, предложенный Кахоль Лаван Ликуду 27.10 11:30   MIGnews.com

Две коалиции: Компромисс, предложенный Кахоль Лаван Ликуду

Телеканал КАН опубликовал подробности компромисса, который предлагает Кахоль Лаван партии Ликуд.

Суть компромисса - формирование двух коалиций для двух ротаций. В первой ротации в коалиции не будут принимать участие депутаты ультраортодоксальных партий. В первые месяцы существования коалиции будут урегулированы вопросы отношений государства и религии. Одним из таких законов - закон о призыве харедим. Также в этот период будет отменен “закон о супермаркетах”.

В подобной ситуации Кахоль Лаван сможет продемонстрировать “значительные достижения” в сфере отношений государства и религии. В обмен на такую возможность Кахоль Лаван сможет отказаться в пользу Нетаниягу - и тот станет первым премьером в ротационном правительстве.

Через несколько месяцев после этого будет сформирована вторая коалиция, к которой могут присоединиться харедим (на основании заранее достигнутой с ними договоренности). На этом этапе не будут приниматься никакие законы, касающиеся отношений государства и религии.


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